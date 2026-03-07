Gae Aulenti come Loguetown | perché in piazza è comparso un enorme villaggio dei pirati gratis

In piazza Gae Aulenti a Milano, è stato allestito un grande villaggio dei pirati chiamato Loguetown, con accesso gratuito. L'installazione rappresenta l'ultima tappa dell'East Blue prima di raggiungere la Rotta Maggiore, e ha attirato numerosi visitatori interessati a esplorare il set temporaneo dedicato alla storia dei pirati. La struttura si sviluppa su un'ampia area, creando un'atmosfera che richiama i luoghi delle avventure piratesche.

L'installazione non è passata inosservata: si tratta di un'iniziativa di Netflix per il lancio della nuova serie One Piece Piazza Gae Aulenti a Milano si trasforma in Loguetown, la “città dell'inizio e della fine”: l'ultima tappa dell'East Blue prima della Rotta Maggiore. La bandiera dei pirati, un grande vascello tra i grattacieli e le rotte per navigare verso le avventure della nuova serie Netflix One Piece, ispirata al manga più venduto nella storia del Giappone, scritto da Eiichiro Oda. L'installazione “Grand line Adventure” è stata inaugurata venerdì 6 marzo e un angolo di Milano resterà in versione Loguetown fino a domenica 8 marzo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La pista di ghiaccio tra i grattacieli in Gae AulentiGae Aulenti On Ice è una delle piste di pattinaggio sul ghiaccio più scenografiche di Milano: si trova sospesa tra i grattacieli di Porta Nuova, ai...

Perché sul petto di Annalisa è comparso il tatuaggio della Vergine MariaAnnalisa ha sconvolto i fan mostrandosi sui social con un inedito tatuaggio della Vergine Maria sul petto: ecco qual è il suo "segreto".

Una selezione di notizie su Gae Aulenti.

Temi più discussi: One Piece, il trailer della stagione 2 della serie tv; Milano in Subbuglio: La Marina è in Città; One Piece 2 issa le vele: trailer finale e rotta verso la Grand Line.

Gae Aulenti come Loguetown: perché è comparso un enorme villaggio dei piratiL'installazione non è passata inosservata: si tratta di un'iniziativa di Netflix per il lancio della nuova serie One Piece ... milanotoday.it

Vascello pirata e voragine per il Paradiso: in centro a Milano le installazioni che incuriosisconoIn piazza Gae Aulenti si respirano le atmosfere di One Piece e in piazza Missori si è aperta una voragine che conduce nel mondo di Paradise ... msn.com

Oggi e domani a Milano in piazza Gae Aulenti (davanti alla stazione di Porta Garibaldi) dalle 10 alle 19 si parte per la Rotta Maggiore! Visita Loguetown - la città del prologo e dell'epilogo - ed entra anche tu nella ciurma di Cappello di Paglia! Tutti all'arrembag - facebook.com facebook

Il villaggio di #OnePiece è in piazza Gae Aulenti a Milano fino all'8 marzo. L'attivazione Grand Line Adventure preannuncia il lancio della seconda stagione della serie al via il 10 marzo su Netflix #OnePieceNetflix #OnePieceVersolaRottaMaggiore x.com