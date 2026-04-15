Young Talents Music Competition 2026 | al via le iscrizioni il vincitore degli inediti candidato a Sanremo Giovani 2027

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione dello Young Talents Music Competition, un concorso dedicato ai giovani musicisti e cantanti emergenti. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e prevede la selezione di artisti che presenteranno brani inediti. Il vincitore avrà la possibilità di partecipare a Sanremo Giovani nel 2027, offrendo così un’opportunità di visibilità nel panorama musicale italiano.

Aprono ufficialmente le iscrizioni per la seconda edizione dello Young Talents Music Competition, il concorso dedicato ai nuovi protagonisti della musica emergente che, quest’anno, introduce una novità destinata a fare la differenza: il vincitore della nuova Categoria Inediti verrà candidato a Sanremo Giovani 2027. Promosso dal Teatro Città di Legnano – Talisio Tirinnanzi e dalle Scuole di Musica Niccolò Paganini, il contest torna dopo il successo del 2025 con un progetto ancora più strutturato, capace di unire formazione, spettacolo e opportunità concrete per i giovani artisti. Una nuova categoria per chi scrive musica. Il cuore della seconda edizione è l’introduzione della Categoria Inediti, pensata per valorizzare cantautori e artisti impegnati nella creazione di brani originali.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Young Talents Music Competition 2026: al via le iscrizioni, il vincitore degli inediti candidato a Sanremo Giovani 2027 Terranuova Bracciolini, aperte le iscrizioni al nido d’infanzia 2026/2027Arezzo, 20 marzo 2026 – Il Comune di Terranuova Bracciolini ha avviato le iscrizioni al nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2026/2027. Monreale, al via le iscrizioni agli asili nido per l’anno 2026/2027Monreale – Il Comune di Monreale rinnova il proprio impegno verso le famiglie, confermando l’apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027.