Legge elettorale nuova sfida centrodestra | Ma niente colpi di mano noi aperti al confronto

Il centrodestra ha annunciato che intende affrontare la questione della legge elettorale senza ricorrere a metodi unilaterali, sottolineando la disponibilità al dialogo. Dopo la bocciatura della riforma della giustizia, i rappresentanti politici hanno ribadito l'intenzione di cercare un accordo condiviso, evitando mosse che possano generare tensioni o conflitti istituzionali. La discussione sulla nuova normativa continua a essere al centro dell’attenzione politica.

(Adnkronos) – Archiviare rapidamente la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia e riscrivere le regole del gioco per garantire al futuro governo stabilità e piena agibilità, soprattutto nel caso in cui le prossime elezioni politiche consegnassero un sostanziale pareggio tra centrodestra e campo largo. È questa la linea tracciata da Giorgia Meloni. In questo quadro, il tema della legge elettorale torna con forza al centro del dibattito politico, proprio alla vigilia dell’avvio, in Commissione Affari costituzionali alla Camera, dell’iter parlamentare del cosiddetto ‘Stabilicum’: il sistema proporzionale con premio di maggioranza pensato da Fdi-Lega-Fi-Nm per mandare in soffitta il Rosatellum. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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