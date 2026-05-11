Legalmente marciando a Fregene in ricordo di Andrea Porcelli

A Fregene si terrà martedì 12 maggio 2026 l’evento “Legalmente marciando” in memoria di Andrea Porcelli. La manifestazione si svolgerà nel tratto di strada vicino alla spiaggia e coinvolgerà partecipanti di diverse età. L’iniziativa ha il supporto di alcune associazioni locali e mira a ricordare la figura di Porcelli attraverso una camminata pubblica. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo a eventuali interventi o dettagli organizzativi.

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Fregene, 11 maggio 2026 – Martedì 12 maggio 2026 a Fregene si svolgerà l’evento “Legalmente marciando in ricordo di Andrea Porcelli”. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico lungo il percorso della camminata. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle 8.30 e fino al termine dell’iniziativa, limitatamente al passaggio dei partecipanti. Le disposizioni riguarderanno tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni. La chiusura interesserà anche tutte le strade che intersecano il percorso della manifestazione. Dalle 8.00 e fino alla fine dell’evento sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Fertilia, nel piazzale antistante la Polisportiva di Fregene.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fregene, “Legalmente Marciando”: due giorni dedicati alla legalità con l’Aeronautica MilitareFiumicino, 13 marzo 2026 – A Fregene due giornate dedicate alla promozione della legalità e dei valori istituzionali. Legalmente Marciando a Fregene, viabilità modificata dal 19 al 21 marzo: strade chiuse e divieti di sostaFiumicino, 17 marzo 2026 – In occasione della manifestazione “Legalmente Marciando”, dal 19 al 21 marzo 2026 sarà in vigore una disciplina... Si parla di: EVENTI DEL FINE SETTIMANA; Biliardo a 5 birilli: successo per iI circolo I Grifoni di Ladispoli.