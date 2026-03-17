Legalmente Marciando a Fregene viabilità modificata dal 19 al 21 marzo | strade chiuse e divieti di sosta

Dal 19 al 21 marzo 2026, a Fregene, si svolgerà la manifestazione “Legalmente Marciando” e per l’occasione alcune strade saranno chiuse e divieti di sosta entreranno in vigore. La viabilità sarà modificata temporaneamente per permettere lo svolgimento dell’evento senza problemi. Le autorità hanno predisposto un piano di regolamentazione del traffico per quei giorni.

Fiumicino, 17 marzo 2026 – In occasione della manifestazione “Legalmente Marciando”, dal 19 al 21 marzo 2026 sarà in vigore una disciplina provvisoria del traffico per consentire il regolare svolgimento dell’evento. Le modifiche interesseranno tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni, con la sola eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia. I provvedimenti scatteranno dalle ore 12 del 19 marzo fino alle ore 18 del 21 marzo 2026, e comunque fino al termine della manifestazione. Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Riva Trigoso, nell’area antistante la Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, e in via Porto Conte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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