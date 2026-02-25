Lega del Filo d’Oro | il 35% delle persone seguite 1 su 3 ha una malattia rara

OSIMO - Le malattie rare rappresentano una delle principali cause di sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. A confermarlo sono i dati 2025 del Centro Diagnostico della Fondazione Lega del Filo d’Oro che, nell’ultimo anno, ha preso in carico 122 persone, erogando 56 valutazioni psicodiagnostiche e 66 interventi precoci: il 35% delle persone seguite presenta una malattia rara. In Europa una malattia si definisce rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10mila abitanti. Nel mondo se ne conoscono circa 10mila, che coinvolgono complessivamente 300 milioni di persone, di cui circa 2 milioni in Italia; nel 70% dei casi si tratta di pazienti pediatrici. Alcune di queste patologie – come le sindromi di Charge, Norrie, Usher, Goldenhar e mutazioni genetiche come SCN8A e ALG3 – sono tra le principali cause di sordocecità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche:

Lega del Filo d'Oro: da 61 anni al fianco delle persone sordocieche per trasfromare buio e silenzio in speranza

È morta Tatiana Schlossberg, nipote di JFK: aveva 35 anni e una rara malattia

Temi più discussi: Accessibilità e Inclusione: a Bergamo un incontro per eventi più accessibili; Al Buio, il nuovo podcast di Avvenire; Il lascito solidale si conferma una scelta stabile; LUISA LAGHI - Croce Verde RE.

Giornata Malattie rare, Lega Filo d’Oro riaccende l’attenzioneRoma, 25 feb. (askanews) – Le malattie rare restano una sfida quotidiana per migliaia di famiglie, tra bisogni complessi e terapie spesso ancora insufficienti. I dati del 2025 del Centro Diagnostico d ... askanews.it

Persone con disabilità: Lega del Filo d’Oro, nel 2025 1 assistito su 3 seguito dal Centro diagnostico presentava una malattia raraLe malattie rare restano una sfida quotidiana per migliaia di famiglie, tra bisogni complessi e terapie spesso ancora insufficienti. I dati del 2025 del Centro diagnostico della Fondazione Lega del Fi ... agensir.it

c'è un filo rosso che lega la sentenza americana sui #dazi e il #referendum italiano sulla magistratura. Lo si vede leggendo I custodi della democrazia di Marta Cartabia @egeaonline x.com

C’è un filo sottile che da anni lega il volto di Lily Collins a un’icona senza tempo: Audrey Hepburn Sarà lei, infatti, a dare corpo e anima ad Hepburn nel film che racconta la nascita di “Colazione da Tiffany”. Per Collins non è solo un ruolo, ma un passaggio s - facebook.com facebook