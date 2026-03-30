La Fondazione Lega del Filo d'Oro ha aperto le iscrizioni per il Servizio civile universale 2026, con dieci posti disponibili. Sono previste due proposte di progetto, intitolate

Due i progetti in cui impegnarsi: "Insieme per un futuro più inclusivo” e "A contatto con il mondo” Otto volontari sono ricercati per il Centro Nazionale di Osimo e due per il Servizio territoriale annesso al Centro Nelle Marche sono disponibili 10 posti complessivi: 8 al Centro Nazionale di Osimo e 2 da inserire presso il Servizio territoriale annesso al Centro. I giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni compresi, potranno candidarsi fino alle 14 di mercoledì 8 aprile 2026 per vivere un'importante opportunità di crescita personale e professionale. I volontari contribuiranno attivamente a migliorare la qualità della vita delle persone assistite, acquisendo nuove competenze e facendo esperienza diretta di solidarietà e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Servizio civile alla Lega del Filo D'Oro, sono dieci i posti disponibili

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