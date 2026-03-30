Servizio civile alla Lega del Filo D' Oro sono dieci i posti disponibili

Da anconatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Lega del Filo d'Oro ha aperto le iscrizioni per il Servizio civile universale 2026, con dieci posti disponibili. Sono previste due proposte di progetto, intitolate

Due i progetti in cui impegnarsi: "Insieme per un futuro più inclusivo” e "A contatto con il mondo” Otto volontari sono ricercati per il Centro Nazionale di Osimo e due per il Servizio territoriale annesso al Centro Nelle Marche sono disponibili 10 posti complessivi: 8 al Centro Nazionale di Osimo e 2 da inserire presso il Servizio territoriale annesso al Centro. I giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni compresi, potranno candidarsi fino alle 14 di mercoledì 8 aprile 2026 per vivere un'importante opportunità di crescita personale e professionale. I volontari contribuiranno attivamente a migliorare la qualità della vita delle persone assistite, acquisendo nuove competenze e facendo esperienza diretta di solidarietà e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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