Lega altro addio Sonia Paglialunga saluta | Progressivo allontanamento da visione e valori per cui ero entrata

Un nuovo addio all’interno della Lega: Sonia Paglialunga ha annunciato il suo abbandono, citando un progressivo allontanamento dai valori e dalla visione per cui aveva deciso di entrare nel partito. La decisione segue quella di Lorella Fontana, consigliera municipale del ponente ed ex vicepresidente della giunta precedente. La notizia si aggiunge alle recenti uscite di altri esponenti del partito, alimentando le discussioni interne sulla direzione futura.

Un altro addio in casa Lega. Dopo quello delle scorse settimane di Lorella Fontana, consigliera municipale del ponente ed ex vicepresidente della giunta Barbazza, tocca a Sonia Paglialunga. Ex assessora (oggi consigliera municipale) in Bassa Val Bisagno ed ex consigliera comunale per il Carroccio.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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