E' morto Umberto Bossi | addio al fondatore della Lega aveva 84 anni Bersani | l' avversario a cui ho voluto più bene

È venuto a mancare a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura politica di rilievo. Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli come ministro, senatore, deputato ed europarlamentare, oltre a essere stato segretario e presidente a vita del partito. La sua scomparsa segna la fine di un percorso politico che ha attraversato diversi incarichi pubblici e ruoli di leadership.

Ministro, senatore, deputato, europarlamentare, ma soprattutto fondatore della Lega Nord, segretario e presidente a vita. È il " Senatùr " Umberto Bossi, che si è spento oggi all’età di 84 anni. Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago in provincia di Varese, inizia il suo impegno politico nei primi anni Settanta nel gruppo comunista del manifesto, nel Partito di Unità Proletaria per il Comunismo, nell’ARCI; ma dopo pochi anni si avvicina alla causa e alle idee autonomiste e federaliste a seguito dell’incontro con Bruno Salvatori, molto vicino all’ Union Valdôtaine. Nel 1979 conosce Roberto Maroni con cui comincia un lungo sodalizio... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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