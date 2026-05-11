Lega a Bruxelles | Non toccate i nostri fondi

Nella giornata di oggi, i rappresentanti della Lega hanno espresso chiaramente la loro posizione sulla questione dei fondi europei, chiedendo di non modificarne le assegnazioni. La protesta si è manifestata prima attraverso mozioni approvate in Consiglio comunale, successivamente con una consegna formale di documenti alla sede della Commissione Europea a Bruxelles. La questione riguarda la tutela delle risorse finanziarie destinate al partito e alle sue attività.

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Prima le mozioni votate in Consigio comunale, poi la “consegna a mano“, direttamente a Bruxelles, sede della Commissione Europea. L’altro giorno, il sindaco di Lazzate Andrea Monti è stato a capo di una delegazione di circa 50 sindaci lombardi della Lega, tra cui la sindaca di Seveso, Alessia Borroni, quella di Senago, Magda Beretta, quello di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, quella di Cantù, Alice Galbiati, che ha raggiunto la capita del Belgio per protestare contro la decisione di centralizzare i fondi di coesione europea. Si contesta cioè l’intenzione di portare la gestione dei fondi ai Governi nazionali anziché alle Regioni e da queste ai Comuni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lega a Bruxelles: "Non toccate i nostri fondi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comunali, Parisi (Lega): “Presenti con nostri candidati: la Lega si radica nel territorio per il rilancio delle peculiarità locali”Tempo di lettura: 2 minuti“La Lega c’è e conferma il suo ruolo di forza politica centrale e propositiva in tutta la provincia di Benevento. Chieti a Bruxelles: Confartigianato chiede fondi per le imprese? Cosa scoprirai Come influenzeranno le nuove regole europee le micro-imprese del territorio? Quali rischi corre il sistema produttivo locale senza... Argomenti più discussi: Quella tentazione di Italexit che la Lega non scorda mai; Lega a Bruxelles: Non toccate i nostri fondi; Cinquanta sindaci della Lega a Bruxelles per dire no alla centralizzazione dei fondi di coesione; Fondi coesione Ue: la Lega si schiera per l'autonomia regionale contro la centralizzazione.