Chieti a Bruxelles | Confartigianato chiede fondi per le imprese

Un rappresentante di Confartigianato si recherà a Bruxelles per chiedere finanziamenti destinati alle imprese del territorio. La richiesta mira a sostenere le micro-imprese locali di fronte alle nuove norme europee, valutando i potenziali impatti sulla loro operatività. La presenza a Bruxelles si concentra anche sulla possibilità di evitare rischi per il sistema produttivo locale in assenza di fondi specifici, necessari per affrontare le sfide normative.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le nuove regole europee le micro-imprese del territorio?. Quali rischi corre il sistema produttivo locale senza fondi dedicati?. Perché la burocrazia europea ostacola la crescita delle piccole aziende?. Come verranno protetti i fondi per lo sviluppo delle imprese locali?.? In Breve Delegazione guidata da Camillo Saraullo, Alberto De Cesare, Daniele Giangiulli e Giovanna Di Tella. Visita al Parlamento Europeo con l'accompagnamento dell'eurodeputato Francesco Ventola. Incontro operativo presso la sede di Confartigianato a Bruxelles con Alice Lazioli. Richiesta di separazione netta tra fondi per coesione e Politica agricola comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

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