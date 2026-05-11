In città si discute di un intervento di circa 2,5 milioni di euro destinato a ridurre l’impatto delle bollette sulle famiglie. La proposta prevede anche una riduzione dell’addizionale Irpef, che potrebbe influire sul reddito disponibile. Per finanziare il fondo bollette, alcuni servizi comunali saranno soggetti a tagli, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati resi noti.

?? Punti chiave Come influirà la riduzione dell'addizionale Irpef sul reddito delle famiglie? Quali servizi comunali subiranno tagli per finanziare il fondo bollette? Perché il ceto medio è il bersaglio principale di questa proposta? Cosa accadrà alle grandi opere pubbliche se si privilegia il welfare??? In Breve Rimodulazione addizionale Irpef per sostenere il ceto medio colpito dai rincari. Revisione tariffe nidi, buoni pasto e centri estivi basata sulla proporzionalità. Risorse stanziate .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco, Fumagalli propone 2,5 milioni per contrastare le bollette

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