Appello per Lecco passa il testimone a Orizzonte | Fumagalli sindaco per unire la città

A Lecco, il movimento Orizzonte per Lecco ha annunciato il suo candidato sindaco, Mauro Fumagalli, e ha dichiarato di continuare il lavoro iniziato da Appello per Lecco. La scelta mira a rafforzare la presenza politica nella città e a portare avanti un percorso di impegno istituzionale. La campagna elettorale si concentra sulla volontà di unire la comunità e di promuovere iniziative condivise.

Orizzonte per Lecco, con il candidato sindaco Mauro Fumagalli, raccoglie e prosegue la tradizione di impegno istituzionale e politico portata avanti in questi anni da Appello per Lecco.Tre consigliature, un modello civicoIn tre tornate elettorali comunali, i candidati di Appello per Lecco hanno.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Prima domenica di primavera: moto senza spazi, code chilometriche. Orizzonte per Lecco: "La città impreparata, servono correzioni subito"