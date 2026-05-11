Il Lecco ha concluso il match in Toscana con un pareggio, anche se ha giocato in inferiorità numerica per più di 70 minuti a causa di un'espulsione comminata a un giocatore al 18’. La partita si è conclusa senza reti, e la squadra lombarda avrà la possibilità di conquistare il pass in casa nella gara di ritorno.

Il Lecco torna dalla Toscana con un gran pareggio, raggiunto in inferiorità numerica per oltre 70’ dopo una sciocchezza di Duca al 18’. I blucelesti giocano un gran match e, dopo essere passati in vantaggio, subiscono il ritorno della Pianese che alla fine trova il gol dell’1-1. Nel ritorno, previsto al Rigamonti Ceppi mercoledì sera alle 20, al Lecco basta un pari per passare il turno. La partita inizia con 15’ di ritardo a causa di un’inusuale nebbia presente nella località senese. All’inizio meglio il Lecco, ma zero palle gol. Al 18’ ingenuità di Duca che sferra un colpo proibito ad un avversario e lascia i suoi in 10. I lecchesi non si perdono d’animo e al 23’ passano in vantaggio: Urso dalla destra mette al centro, un difensore allunga la traiettoria e serve inavvertitamente un assist a Kritta che mette la sfera nel sacco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, è un ottimo pari. Si giocherà il pass in casa

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