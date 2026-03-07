Giovani protagonisti con Pari Parole | ottimo esordio all' istituto superiore Rota

Alla serata di apertura di “Pari Parole” all’istituto superiore Rota di Calolziocorte hanno preso parte numerosi giovani e membri della comunità educativa. L’evento ha riscosso un buon riscontro tra i partecipanti, che sono arrivati in presenza per assistere alle attività proposte. La serata ha segnato l’esordio di questa iniziativa dedicata ai giovani.

Studentesse e studenti hanno coinvolto docenti e genitori dando vita a un confronto vivace sul tema delle relazioni, del rispetto e dell’amore. Coinvolte anche le operatrici di Telefono Donna La prima serata di “Pari Parole” ha visto un’ottima partecipazione in presenza da parte della comunità educante all'istituto superiore Rota di Calolziocorte. Ieri sera l’aula magna era gremita per la prima tappa di questo percorso educativo che vede protagonisti una trentina di studenti, una rete di scuole del territorio e “un'unica voce”. Studentesse e studenti hanno coinvolto docenti e genitori dando vita a un confronto vivace sul tema delle relazioni, del rispetto e dell’amore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Mobilità, il docente chiede di trasferirsi in un Istituto Comprensivo o Istituto superiore: non può scegliere la singola sedeUn Istituto di Istruzione Superiore (IIS) e un Istituto Comprensivo (IC) sono istituzioni scolastiche autonome che, a decorrere dall’anno scolastico...

“Parole in transito”, a Messina giovani protagonisti di scrittura arte e inclusione sociale: come partecipareDare voce alle storie dei giovani, offrire uno spazio dove esprimersi, apprendere, sentirsi ascoltati e riconosciuti: nasce con questo spirito...

Altri aggiornamenti su Pari Parole.

Temi più discussi: Una rete di scuole, 30 studenti, un'unica voce: prende forma Pari parole; 'Pari Parole': il 6 il primo incontro, all'Ist. Rota di Calolzio; Nasce Pari Parole: la web radio degli studenti per gli studenti; Serie D, gir. A. Pari per la Lavagnese: le parole di mister Scotto dopo il derby con il Sestri Levante.

Inizia Pari parole con un confronto su emozioni, rispetto e libertàIn cosa consiste l'interessante iniziativa al via alle superiori Rota di Calolziocorte e che interesserà una rete di scuole del territorio ... leccotoday.it

Pari parole: primo appuntamento il 6 marzo all’Istituto Rota di CalolziocorteAmare senza far male: rispetto, emozioni e libertà Ciclo di incontri dedicato ai temi delle relazioni, dell’identità e della violenza di genere CALOLZIOCORTE – Prenderà il via giovedì 6 marzo alle o ... msn.com

Le parole del tecnico dell’Atalanta dopo il pari di Coppa Italia e in vista dell’Udinese - facebook.com facebook

Le parole dei tifosi e di Donadoni dopo il pari con il Padova: alle 18 nuova puntata di “Radio Picco” x.com