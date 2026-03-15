Busto Arsizio | droga nel bagno e alcol ai minori bar

Il Questore di Varese ha deciso di chiudere per quindici giorni un bar di Busto Arsizio. La decisione arriva dopo che sono stati trovati droga nel bagno e alcol somministrato a minori all’interno del locale. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori irregolarità. La chiusura riguarda un esercizio che opera nel centro della città.

Il Questore di Varese, Carlo Mazza, ha disposto la chiusura immediata per quindici giorni di un esercizio pubblico a Busto Arsizio. La decisione segue il ritrovamento di cocaina nel bagno dei dipendenti e l’evidenza di somministrazione di alcol a minori. Un provvedimento che si inserisce in una storia di precedenti sanzioni contro lo stesso locale. La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha notificato ieri mattina la sospensione della licenza al titolare dell’attività commerciale. Gli agenti del Commissariato hanno scoperto sostanze stupefacenti nascoste nella zona riservata ai dipendenti, adiacente all’area clienti. Inoltre, gli ispettori hanno colto sul fatto il proprietario mentre tentava di nascondere un cocktail gettandolo nel lavandino alla vista delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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