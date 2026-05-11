Da oltre due mesi senza gol, il portoghese non riesce a trovare la rete dal primo marzo. La sua prestazione nella partita contro l'Atalanta, in cui ha sbagliato un'occasione davanti al portiere avversario, ha suscitato qualche contestazione tra i tifosi presenti a San Siro. Nei giorni scorsi, le sue difficoltà sono diventate oggetto di discussione tra i supporter, mentre il giocatore cerca di ritrovare la forma.

Rafa Leao che esce ciondolando, con i fischi di San Siro come colonna sonora. La scena sta diventando ormai una costante del finale di stagione a tinte rosso e nere. Udinese, Juventus (in tono minore) e ieri Atalanta. Il portoghese stavolta ha reagito con una smorfia di disapprovazione, mentre passava sotto la curva Sud, nel frattempo svuotatasi per protesta. Leao è l’ultimo attaccante del Milan ad aver segnato su azione, l’1 marzo a Cremona. Eppure, è il primo rossonero a finire nel mirino dei tifosi quando le cose non girano, come praticamente sempre di recente. Il segnale di una domenica da dimenticare per il Diavolo era arrivato intorno all’ora di pranzo, quando Christian Pulisic è stato costretto a dare forfait.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao sprofonda: a secco da 70 giorni. E a San Siro piovono fischi

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