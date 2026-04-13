Durante una partita recente, il pubblico allo stadio ha rivolto fischi a diversi giocatori del Milan, tra cui Seedorf, Montolivo, Theo e Leao. In passato, anche altri calciatori sono stati bersaglio di reazioni simili da parte dei tifosi. Oltre ai giocatori, anche alcune fasce di capitano sono state contestate nel corso delle stagioni. La curva ha mostrato insoddisfazione in varie occasioni, lasciando trasparire un malumore diffuso tra i presenti.

Rafa Leao, da questo punto di vista, può restare sereno. O, meglio: può prenderla con filosofia. Perché a San Siro c’è una regola non scritta, e pure abbastanza severa: nessuno è davvero intoccabile. Nemmeno i capitani. Negli anni, il pubblico rossonero ha fischiato un po’ tutti: chi per prestazioni giudicate non all’altezza della fascia, chi per atteggiamenti o piccoli gesti che non sono passati inosservati. È successo a Clarence Seedorf, è successo persino a Paolo Maldini (anche se è un caso diverso). E se è toccato a due così, viene quasi da dire: figurarsi gli altri. Dalla sfida con l’Udinese, Leao è finito in questa “lista nera”. E non è il solo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Seedorf e Montolivo a Theo e Leao: quando San Siro si stufa e piovono fischi

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