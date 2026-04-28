Durante la partita a San Siro, Rafael Leao ha ricevuto altri fischi dai tifosi del Milan. Poco dopo, l’attaccante ha deciso di disattivare il suo account ufficiale su Instagram. La scelta è arrivata a pochi minuti dall’episodio con i sostenitori, senza ulteriori comunicazioni pubbliche. La situazione ha attirato l’attenzione sui social media e tra gli addetti ai lavori, con commenti che si sono moltiplicati nelle ore successive.

Ieri sera, poco prima di cena, Rafael Leao, attaccante del Milan, ha disattivato il proprio account sul popolare social network 'Instagram'. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sconosciuti i motivi che hanno indotto il numero 10 rossonero al gesto. Sono rimasti attivi, invece, i profili sugli altri social, come 'TikTok' e 'X'. Non si tratta sicuramente di un momento facile per Leao, uscito tra i fischi di 'San Siro' anche in occasione di Milan-Juventus, partita disputatasi domenica sera e terminata con uno scialbo 0-0. Contestazione sicuramente in tono minore rispetto a quella patita contro l'Udinese, ma pur sempre di dissenso si tratta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, altri fischi a ‘San Siro’ per Leao. E lui si cancella da ‘Instagram’

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