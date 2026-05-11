Rafael Leao ha pubblicato un messaggio sui social in cui presenta un nuovo talento, Cheveyo Balentien. Il giovane giocatore viene descritto come capace di surfare come il campione del Milan, Rafael Leao. La collaborazione tra il calciatore e il ragazzo ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno notato il collegamento tra i due nelle immagini condivise. La presenza di Balentien viene ora segnalata come una novità nel mondo del calcio giovanile.

Nel mondo Milan, il gesto del "surf", rappresenta la celebrazione iconica di Rafael Leao. Durante il weekend, questa esultanza ha trovato un nuovo interprete in Cheveyo Balentien. Il giovane attaccante classe 2006, durante il match della Primavera contro il Parma, ha scelto di omaggiare il compagno di squadra, scatenando una reazione a catena che ha riportato il numero 10 rossonero sotto i riflettori dei social proprio alla vigilia della delicata sfida Champions contro l'Atalanta. Rafael Leao si era eclissato da Instagram lo scorso 27 aprile, all’indomani dello scialbo 0-0 contro la Juventus, stanco dei fischi di San Siro e delle critiche incessanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao rompe il silenzio social per il ‘nuovo’ talento: chi è Balentien, il ragazzo che surfa come Rafa

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