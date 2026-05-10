Leao torna su Instagram | il baby Balentien surfa Rafa risponde e rompe il silenzio

Dopo alcune settimane di silenzio, il giocatore ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare con un'espressione di felicità, mentre festeggia con un gesto che ricorda quello di un altro calciatore. La foto ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Pochi giorni dopo, un altro calciatore ha pubblicato un messaggio di risposta sui social, rompendo così il silenzio e alimentando il dibattito tra gli appassionati di calcio.

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A volte basta un sorriso per capirsi. Rafa Leao e Cheveyo Balentien hanno sette anni di differenza: uno gioca in Serie A, l’altro si divide tra Primavera e Milan Futuro. In pochi mesi sono diventati amici, uniti soprattutto da un modo molto semplice di stare in campo: giocare col sorriso. Ieri Balentien ha segnato nel 4-2 incassato dal Milan Primavera contro il Parma. E per esultare ha scelto il surf: la celebrazione simbolo di Rafa Leao. Messaggio ricevuto forte e chiaro. Talmente chiaro che Rafa, dopo giorni di silenzio social, ha riaperto Instagram giusto per condividere la foto del giovane compagno mentre “surfa” insieme alla squadra. Coincidenze? Forse.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao torna su Instagram: il baby Balentien “surfa”, Rafa risponde e rompe il silenzio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milan, finalmente Leao rompe il silenzio: la spiegazione della storia che ha pubblicato su Instagram Referendum Giustizia, Meloni rompe il silenzio su Instagram: “Il popolo ha deciso, ma andiamo avanti”La Premier Giorgia Meloni ha commentato l’esito del referendum costituzionale sulla giustizia attraverso un video pubblicato sui propri canali... Argomenti più discussi: Rafael Leao reacts to PSG 5-4 Bayern with two-word message, but quits Instagram; Il Galatasaray spera in un altro affare 'alla Osimhen': nel mirino c'è Leao; Milan, ora Leao rischia davvero: va verso la panchina contro l’Atalanta. E anche sul mercato…; Milan-leao, terapia d’urto che vale cento milioni Allegri: I fischi? È affetto.