Romano smentisce Leao al Napoli | Non mi risulta

Un'ipotesi di trasferimento di Rafael Leao al Napoli ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e i media, con molte speculazioni e commenti. Tuttavia, un dirigente ha dichiarato che al momento non ci sono conferme ufficiali e che non risulta alcuna trattativa in corso. La situazione rimane quindi incerta, mentre i rumor continuano a circolare senza dati ufficiali che confermino o smentiscano la possibilità di un trasferimento.

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Ci sono nomi che bastano a far impazzire una piazza. Rafael Leao al Napoli è uno di quelli. Basta accostare il portoghese agli azzurri e si scatena la giostra: titoloni, previsioni, scenari da fantacalcio. Poi arriva Fabrizio Romano e riporta tutti con i piedi per terra. In un video sul suo canale YouTube, il giornalista esperto di calciomercato ha detto chiaramente: “ Oggi tra Leao e il Napoli non c’è nulla. Non mi sento di escludere che possa lasciare il Milan, ma il discorso Leao-Napoli non mi risulta”. Una smentita netta, che ridimensiona i rumors circolati negli ultimi giorni dopo che SportMediaset aveva parlato di un interesse concreto del Napoli per il numero 10 rossonero.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Romano smentisce Leao al Napoli: “Non mi risulta” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rafael Leão revoltado com a substituição: o gesto com Allegri dá que falar Notizie correlate Leggi anche: Napoli, l’affare non si farà: Romano smentisce tutto, ecco cosa sta succedendo Leggi anche: Leao-Napoli, affare possibile? Fabrizio Romano svela la verità