Chuck Norris, noto per il suo ruolo in ‘Walker, Texas Ranger’, è morto all’età di 86 anni. Il celebre artista marziale aveva recentemente festeggiato il suo compleanno, condividendo un video in cui affermava: “Non invecchio, salgo di livello”. La sua carriera ha attraversato il mondo del cinema e della televisione, rendendolo una figura iconica nel panorama dello spettacolo.

Roma, 20 marzo 2026 – E’ morto Chuck Norris. La star di ‘ Walker, Texas Ranger ’ aveva 86 anni. Aveva celebrato il compleanno dieci giorni fa, e nel video aveva detto: “Non invecchio, salgo di livello”. Aveva postato sui suoi profili social immagini che lo vedevano tirare di boxe con un trainer. “Niente di meglio di un allenamento in una giornata di sole per farti sentire più giovane”, aveva scritto. Una vera leggenda. Una leggenda nata con i film di arti marziali negli anni ’80 e con la serie televisiva della CBS, ancora oggi in onda su Iris. Nella serie, interpretava l’ex marine ed ex campione di arti marziali Cordell Walker: uno che stava sempre dalla parte giusta, e affrontava e stendeva i criminali, affrontandoli a mani nude. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il campione di karate che scalò l'olimpo di Hollywood. Chuck Norris, da santone del tatami a Texas Ranger

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È morto Chuck Norris. Il grande attore, noto per una carriera nel cinema d'azione e nella serialità televisiva con Walker Texas Ranger, aveva 86 anni. La notizia è stata confermata dai suoi familiari ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. RIP Chu - facebook.com facebook

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