Pressioni vessazioni e comportamenti violenti Così impedivano ai colleghi di fare il proprio lavoro | licenziati 13 dipendenti

A San Giuliano Milanese sono stati licenziati 13 dipendenti a causa di comportamenti che includevano pressioni, vessazioni e violenze nei confronti dei colleghi. Le accuse riguardano anche tentativi e interventi abusivi per modificare l’organizzazione del lavoro e limitare arbitrariamente le prestazioni. Le autorità hanno confermato l’adozione dei provvedimenti disciplinari contro chi avrebbe ostacolato il normale svolgimento delle attività lavorative.

San Giuliano Milanese (Milano) - Pressioni e vessazioni sugli altri lavoratori, tentativi e interventi abusivi per modificare l’organizzazione del lavoro e limitare arbitrariamente le prestazioni lavorative dei colleghi, fino ad avere comportamenti violenti e discriminatori. E’ sulla base di queste azioni e di queste pratiche che l’impresa fornitrice dei servizi di smistamento merci in magazzino e consegna del sito di Sesto Ulteriano (frazione San Giuliano Milanese), dove è presente anche Gls, ha allontanato 13 dipendenti individuati come responsabili delle condotte indicate. Negli ultimi mesi sono emerse criticità operative e organizzative presso il polo logistico per il primo e ultimo miglio dell’area di Sesto Ulteriano, dove vengono svolte attività di distribuzione dei pacchi anche per conto di Gls. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Pressioni, vessazioni e comportamenti violenti. Così impedivano ai colleghi di fare il proprio lavoro”: licenziati 13 dipendenti Articoli correlati InvestCloud a Marghera, 37 dipendenti licenziati e sostituti dall'AI: "Prima volta in Italia, c'è sotto altro"InvestCloud annuncia la chiusura della sede di Marghera e avvia un licenziamento collettivo per 37 dipendenti. Leggi anche: Stiamo sempre più attenti alle nostre scelte, evitando gli sprechi e i comportamenti che comportano più emissioni. Ma spesso ignoriamo che avere e nutrire un animale domestico è proprio uno di questi comportamenti