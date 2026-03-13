Musica e beneficenza tutto pronto per la quarta edizione dell' evento ' Una chitarra 100 emozioni'

Sabato 14 marzo alle 20.30 si terrà la quarta edizione dell’evento “Una chitarra 100 emozioni” al teatro parrocchiale “G. Bonetti” di Borello. L’iniziativa unisce musica e beneficenza, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione che si occupa dei bambini “Qualcosa di grande per i piccoli”. L’evento coinvolge musicisti e pubblico in un’atmosfera dedicata alla solidarietà e all’arte.

Sabato 14 marzo alle 20.30, presso il teatro parrocchiale “G.Bonetti” di Borello, si terrà la quarta edizione dell'evento "Una chitarra 100 emozioni"; evento nato inizialmente con lo scopo di raccogliere fondi per un'associazione che si prende cura dei bambini, "Qualcosa di grande per i piccoli"; fondi delle edizioni passate che sono serviti al reparto di neuropsichiatria pediatrici e oncologici di piazza Anna Magnani. Proprio questo entusiasmo, sulla scia di un “effetto Sanremo” ha prolungato la voglia di chi si è esibito di rimettersi in gioco nuovamente, anche se non vi sono professionisti del mestiere, ma c’è in comune tra... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

