"Dalla Torre alla Rocca" è il nome dell’ itinerario che ieri ha visto protagoniste decine di storiche Fiat 500: un’auto dal fascino intramontabile, capace ancora oggi di emozionare numerosi appassionati e collezionisti. Le iconiche macchine sono partite da piazza dei Miracoli per poi raggiungere la Rocca di Vicopisano, regalando agli amatori una giornata all’insegna della memoria e della tradizione. Lucide come gioielli, dagli infiniti colori sgargianti e con i clacson strombettanti, le storiche Fiat 500 sono arrivate in corso Matteotti a Cascina senza passare inosservate, trasformandolo per un attimo in una passerella senza tempo. Una lunga fila colorata ha dato vita ad uno spettacolo a cielo aperto, rendendo il centro cascinese testimone di un’epoca straordinaria, tappa di un viaggio unico tra le bellezze della nostra provincia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le storiche Fiat 500 in viaggio. Dalla Torre fino alla Rocca fra ricordi, motori e passione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

'Dalla Torre a La Rocca': le iconiche Fiat 500 in tour da Piazza dei Miracoli a VicopisanoDa un lato la cornice monumentale di Piazza dei Miracoli e le bellezze paesaggistiche del Lungomonte Pisano.

Solidarietà a quattro ruote al Centro Commerciale Tremestieri: storiche Fiat 500 e raccolta giocattoli per i bimbiSolidarietà a quattro ruote anche quest'anno al Centro Commerciale Tremestieri di Messina, dove il 28 e 29 marzo il fascino delle storiche Fiat 500...

Argomenti più discussi: Le storiche Fiat 500 in viaggio. Dalla Torre fino alla Rocca fra ricordi, motori e passione; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 9 e il 10 maggio; Inaugurata al Fortilizio della Cittadella la mostra 'Donne dee. Studi di artiste'; Visita guidata alle Collezioni egittologiche 'Edda Bresciani'.