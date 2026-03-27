Solidarietà a quattro ruote al Centro Commerciale Tremestieri | storiche Fiat 500 e raccolta giocattoli per i bimbi

Al Centro Commerciale Tremestieri di Messina, il 28 e 29 marzo si svolgerà un evento dedicato alle Fiat 500 d'epoca. Durante le giornate, sarà allestita una raccolta di giocattoli destinata ai bambini. L'iniziativa coinvolgerà veicoli storici e clienti, con l'obiettivo di sostenere attività di solidarietà locale.

Solidarietà a quattro ruote anche quest'anno al Centro Commerciale Tremestieri di Messina, dove il 28 e 29 marzo il fascino delle storiche Fiat 500 incontrerà un evento solidale davvero speciale. In programma due giornate insieme al 500 Team Messina tra motori, passione e un’iniziativa dal grande valore umano. In questi giorni si potrà partecipare alla raccolta giocattoli nuovi destinati ai reparti del Policlinico di Messina. Sarà infatti possibile portare un sorriso ai bambini che stanno passando un momento delicato portando un giocattolo nuovo (no peluche e no giochi con pezzi piccoli). 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Solidarietà a quattro ruote al Centro Commerciale Tremestieri: storiche Fiat 500 e raccolta giocattoli per i bimbi Articoli correlati Solidarietà e salute, al centro commerciale Collestrada una “Raccolta alimentare educativa”L’evento, in programma dalle ore 9 alle 14, è organizzato in collaborazione con dei partner di eccellenza. Leggi anche: Coriandoli, musica e sorrisi: il Carnevale sta arrivando al Centro commerciale Tremestieri