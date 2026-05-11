Le short red nails sono la manicure più hot della primavera 2026

Da metropolitanmagazine.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la primavera 2026, le unghie corte e rosse sono diventate la tendenza più diffusa nel mondo della manicure. Per un breve periodo, si pensava che le unghie nude, color latte o simili alle tonalità del gloss labbra fossero le uniche approvate legalmente. Tuttavia, questa idea si è rapidamente contraddetta, portando molte persone a optare per la manicure rossa corta come scelta dominante.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per un minuto sembrava che le uniche manicure legalmente accettabili fossero nude, milky o color lip gloss. Poi TikTok, Pinterest e praticamente ogni nail artist cool su Instagram hanno deciso di riportare il rosso al centro della conversazione beauty — ma in una versione molto più fresca, playful e Gen Z. Le short red nails sono ufficialmente tornate. E no, non parliamo del classico rosso da “mamma elegante anni 2000”. Quello che sta esplodendo ora è un rosso più juicy, quasi tomato-girl coded: brillante, glossy, divertente, spesso abbinato a nail art micro, dettagli chrome o finish jelly effetto caramella. La parte migliore? Funzionano benissimo sulle unghie corte.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

le short red nails sono la manicure pi249 hot della primavera 2026
© Metropolitanmagazine.it - Le short red nails sono la manicure più hot della primavera 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Le Bambi Nails sono la manicure più tenera della primavera 2026: le beauty inspo da provareSe l’animalier per la primavera 2026 è ancora pura avanguardia, tra uno slip dress leopardato ed un paio di pumps affilate ad effetto pitone, il modo...

Leggi anche: Le strawberry milk nails sono ufficialmente la manicure più soft-girl dell’estate 2026

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web