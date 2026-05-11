Le short red nails sono la manicure più hot della primavera 2026
Durante la primavera 2026, le unghie corte e rosse sono diventate la tendenza più diffusa nel mondo della manicure. Per un breve periodo, si pensava che le unghie nude, color latte o simili alle tonalità del gloss labbra fossero le uniche approvate legalmente. Tuttavia, questa idea si è rapidamente contraddetta, portando molte persone a optare per la manicure rossa corta come scelta dominante.
Per un minuto sembrava che le uniche manicure legalmente accettabili fossero nude, milky o color lip gloss. Poi TikTok, Pinterest e praticamente ogni nail artist cool su Instagram hanno deciso di riportare il rosso al centro della conversazione beauty — ma in una versione molto più fresca, playful e Gen Z. Le short red nails sono ufficialmente tornate. E no, non parliamo del classico rosso da “mamma elegante anni 2000”. Quello che sta esplodendo ora è un rosso più juicy, quasi tomato-girl coded: brillante, glossy, divertente, spesso abbinato a nail art micro, dettagli chrome o finish jelly effetto caramella. La parte migliore? Funzionano benissimo sulle unghie corte.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Notizie correlate
Le Bambi Nails sono la manicure più tenera della primavera 2026: le beauty inspo da provareSe l’animalier per la primavera 2026 è ancora pura avanguardia, tra uno slip dress leopardato ed un paio di pumps affilate ad effetto pitone, il modo...
Leggi anche: Le strawberry milk nails sono ufficialmente la manicure più soft-girl dell’estate 2026