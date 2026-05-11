Le short red nails sono la manicure più hot della primavera 2026

Durante la primavera 2026, le unghie corte e rosse sono diventate la tendenza più diffusa nel mondo della manicure. Per un breve periodo, si pensava che le unghie nude, color latte o simili alle tonalità del gloss labbra fossero le uniche approvate legalmente. Tuttavia, questa idea si è rapidamente contraddetta, portando molte persone a optare per la manicure rossa corta come scelta dominante.

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