Le rubano lo zaino con tutto dentro sul treno per la Svizzera

Un passeggero ha subito il furto del suo zaino mentre viaggiava su un treno diretto in Svizzera. L’episodio si è verificato durante il tragitto e all’interno dello zaino erano custoditi documenti e oggetti di valore. La persona ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

L’hanno derubata dello zaino dove aveva dentro tutti i suoi documenti ed effetti personali di valore mentre si trovava sul treno per la Svizzera. Il fatto è accaduto la scorsa settimana in Brianza e ha visto la donna andare a denunciare il fatto alla polizia locale alla stazione ferroviaria di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rapina in strada a Milano: rubano lo zaino a un turista in piena notte e scappano Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Le rubano lo zaino (con tutto dentro) sul treno per la Svizzera; Seregno, le rubano lo zaino sul treno: la Polizia locale lo ritrova vicino alla stazione. Seregno, le rubano lo zaino sul treno: la polizia locale lo ritrova vicino alla stazioneTutto è bene quel che finisce bene. Lo ha pensato la donna residente in ... msn.com Gli rubano lo zaino mentre lavora al pc in un bar: il furto al professore Alessandro Orsini ripreso in un videoIl professore della Luiss e noto sociologo Alessandro Orsini è stato derubato dello zaino mentre si trovava al lavoro al pc, in un bar: il furto è stato ripreso da un video. Breaking news e storie del ... fanpage.it Il ponte tibetano più alto d'Europa non è in Svizzera, non è in Nepal, non è da nessuna parte esotica. È in Val Tartano, provincia di Sondrio, a due ore da Milano. Si chiama Ponte nel Cielo. E il nome non è metafora. La Val Tartano è un angolo di Bassa Valtelli - facebook.com facebook Suicidio assistito, Wendy Duffy domani morirà in clinica in Svizzera: “Senza mio figlio non esisto” x.com