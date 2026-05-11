Circolare su hantavirus quarantena per 6 settimane per contatti stretti ++
Le autorità sanitarie hanno diffuso una circolare riguardante il hantavirus, stabilendo una quarantena fiduciaria di sei settimane per i contatti stretti. Durante questo periodo, le persone interessate devono sottoporsi a monitoraggio quotidiano e, in presenza di eventuali sintomi, devono rispettare l'isolamento. La misura mira a prevenire la diffusione del virus e a controllare eventuali casi sospetti.
Hantavirus, un caso sospetto in Campania: è della provincia di Napoli. La Regione: “Attivati i protocolli” Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto centauro. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie correlate
Hantavirus, circolare per l?Italia: isolati solo i contatti stretti. «Ma non c?è alcun allarme»Al Ministero della Salute oggi scriveranno la circolare sull?Hantavirus, che da una parte seguirà le linee rilanciate dall?Ecdc (il centro europeo...
Hantavirus, cosa sappiamo dei quattro possibili contatti rientrati in Italia: “In quarantena, ma senza sintomi”Sono scattati i protocolli di sanitaria sorveglianza per le quattro persone rientrate in Italia dopo aver perso il volo KLM dove era presente anche...
Argomenti più discussi: Hantavirus, circolare per l’Italia: isolati solo i contatti stretti. Ma non c’è alcun allarme; Hantavirus, la circolare per l’Italia. Primo tampone negativo per il marittimo napoletano; Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantena; Hantavirus, contagi e rimpatri: la situazione, tutte le ultime news di oggi.
#Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco. Positivi anche una francese e un americano che erano sulla Hondius. Il ministero della Salute rassicura: rischio basso, in arrivo una circolare alle Regioni. x.com
Hantavirus in Italia - L'allerta rispetto al rischio legato all'hantavirus resta basso. Lo conferma il Ministero della Salute che comunque sta predisponendo una circolare a Regioni e uffici di frontiera per fare un quadro sulla situazione facebook
Gli scienziati usano gli ultrasuoni per distruggere i virus dell'influenza A e del COVID-19 senza danneggiare le cellule umane. Il fenomeno, conosciuto come risonanza acustica, provoca cambiamenti strutturali nelle particelle virali fino a farle esplodere e rend reddit
Circolare su hantavirus, quarantena per 6 settimane per contatti strettiROMA – Quarantena fiduciaria per sei settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Sono alcune delle misure raccomandate per i ... livesicilia.it