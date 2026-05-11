Circolare su hantavirus quarantena per 6 settimane per contatti stretti ++

Le autorità sanitarie hanno diffuso una circolare riguardante il hantavirus, stabilendo una quarantena fiduciaria di sei settimane per i contatti stretti. Durante questo periodo, le persone interessate devono sottoporsi a monitoraggio quotidiano e, in presenza di eventuali sintomi, devono rispettare l'isolamento. La misura mira a prevenire la diffusione del virus e a controllare eventuali casi sospetti.

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