Rally Monte Sicani ottimi risultati per il pilota Manta e il navigatore Licata

Durante il Rally Monte Sicani, che si è svolto dal 28 febbraio al 1 marzo, il pilota milanese Calogero Manta, nato nel 2000, ha ottenuto risultati positivi insieme al navigatore Licata. La gara ha visto la partecipazione di diversi equipaggi, con Manta che ha dimostrato buona tenuta e precisione nelle prove speciali. La competizione ha coinvolto numerosi appassionati e appassionate di rally.

Ottimo risultato per il giovane pilota milenese Calogero Manta, classe 2000, al secondo Rally Monte Sicani che si è svolto dal 28 febbraio al primo marzo. Il porta colori della Cst Sport, che aveva alle note (navigatore ndr) l’agrigentino Salvatore Licata, ha conquistato un ottimo quinto posto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Il Mondiale Rally torna su Sky: dal 22 gennaio via al WRC 2026 con il Rally Monte-CarloTutti i 14 appuntamenti del FIA World Rally Championship in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte con lo storico Monte-Carlo Il FIA... Motori accesi sui Sicani: 56 equipaggi al via per il secondo rally tra moderne e storicheTutto pronto il rally Monti Sicani, appuntamento che aprirà il campionato siciliano rally per auto moderne, storiche e classiche. Contenuti e approfondimenti su Rally Monte Sicani. Temi più discussi: Rally Monti Sicani: Pollara jr e Raccuia aprono la stagione; Il 2° Rally Monti Sicani entra nel vivo; Rally Monti Sicani, elenco iscritti ufficiale: 56 equipaggi sugli asfalti dell’Agrigentino; Historic Rally dei Monti Sicani a Battaglia-Kowalski. 2° Rally Monti Sicani, 56 equipaggi al via nell’AgrigentinoBen 56 gli equipaggi che, dal 28 febbraio al 1° marzo, animeranno le strade dell’Agrigentino, teatro dell’appuntamento d’apertura del Campionato Siciliano Rally 2026 per vetture moderne, storiche e cl ... blogsicilia.it 2° Rally Monti Sicani, gara recuperata: si corre dal 28 febbraioRecuperata in extremis la gara che andrà regolarmente in scena dal 28 febbraio al 1° marzo prossimi nell’Agrigentino e organizzata dalla Tempo srl, inaugurando il Campionato Siciliano Rally 2026 per [ ... blogsicilia.it Casteltermini In Foto. . Rally dei Monti Sicani 2°. (Sabato 28 Febbraio 2026) l rally si articolerà su un tracciato ad anello ricavato attorno al Monte Cammarata, con nove prove speciali complessive ottenute attraverso tre passaggi sui tre tratti cronometrati previst - facebook.com facebook