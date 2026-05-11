Rosa Chemical ha partecipato a “Ballando con le stelle”, arrivando settimo, e ora torna alla musica con il singolo “Mammamì”, uscito il 15 maggio. In passato ha raccontato di aver portato a casa molte ragazze senza che sua madre gli dicesse nulla, e ha parlato delle difficoltà di essere diverso senza la fama. Le sue parole evidenziano come sentirsi considerati sbagliati possa essere una realtà quotidiana per chi non si conforma agli stereotipi.

Dopo l’esperienza a “Ballando con le stelle”, dove si è classificato al settimo posto, Rosa Chemical torna alla musica con “Mammamì”, disponibile da venerdì 15 maggio. Il brano affronta il tema dell’assenza nel rapporto tra padre e figlio, di mancanze, di silenzi e di legami incompleti, scegliendo però una chiave lontana dall’aspetto più triste e malinconico. “Anche nel mio periodo adolescenziale, che non è stato facile, mamma non mi hai mai giudicato, non mi ha mai messo paletti. Siamo cresciuti insieme – ha detto il cantante a Vanity Fair – (.) lei ovviamente ha letto tutte le mie interviste, sa come la penso. E poi le portavo a casa un sacco di ragazze, di amiche, gliele facevo conoscere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le portavo a casa un sacco di ragazze. Però mamma non mi ha mai detto nulla. Essere diverso dagli altri, quando non sei famoso, non è piacevole. Sei considerato sbagliato”: così Rosa Chemical

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