Le più belle preghiere della tradizione cattolica e ortodossa

Giovedì 21 maggio 2026, alle 17.30, si terrà una conferenza presso la Cappella del coro vecchio dell'Abbazia di Santa Giustina, situata in Via Giuseppe Ferrari 2A. L'evento è organizzato dall'associazione San Daniele APS e avrà come tema le più belle preghiere delle tradizioni cattolica e ortodossa. L'ingresso è situato dietro alla basilica. La partecipazione è aperta a chi vuole ascoltare e approfondire queste preghiere.

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