Le più belle preghiere della tradizione cattolica e ortodossa
Giovedì 21 maggio 2026, alle 17.30, si terrà una conferenza presso la Cappella del coro vecchio dell'Abbazia di Santa Giustina, situata in Via Giuseppe Ferrari 2A. L'evento è organizzato dall'associazione San Daniele APS e avrà come tema le più belle preghiere delle tradizioni cattolica e ortodossa. L'ingresso è situato dietro alla basilica. La partecipazione è aperta a chi vuole ascoltare e approfondire queste preghiere.
Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 17.30 presso la Cappella del coro vecchio dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo: “Le più belle preghiere della tradizione cattolica e ortodossa”.Gli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Preghiera Ortodossa
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