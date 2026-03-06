Al via le Paralimpiadi della discordia ma saranno le più belle di sempre

Sono oltre 650 atleti pronti a scendere in pista per le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, che iniziano tra pochi giorni. L’evento, che si svolge in Italia, si svolge dopo un anno di polemiche e discussioni. La manifestazione si presenta con l’obiettivo di essere le più belle di sempre, coinvolgendo atleti di diverse nazionalità e discipline sportive.

AGI - Più di 650 atleti, 50 anni e qualche polemica. Conto alla rovescia per il via alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Una decina di giorni dopo la chiusura dei Giochi Invernali l'Arena di Verona tornerà questa sera protagonista di un'altra cerimonia: quella di apertura delle Paralimpiadi, per la prima volta nella storia in un sito Unesco, in occasione della sua cinquantesima edizione che si svolgerà dal 6 al 15 marzo e promette di essere la più bella della storia. A Milano Cortina debutterà il curling in carrozzina, sport introdotto nel programma paralimpico in Italia già 20 anni fa. All'evento sono attesi ben 665 atleti paralimpici provenienti da 50 comitati nazionali. 🔗 Leggi su Agi.it

Altre defezioni, le Paralimpiadi al via 'come una luce'La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali accenderà una lampadina nel buio delle guerre. Usa questa metafora Alfredo Accatino, presidente di Filmmaster e autore dello spettacolo che, dom ... ansa.it

Paralimpiadi al via senza portabandiera. Quello schiaffo agli atleti (e all’Italia)Temiamo di essere facili profeti: quello a cui assisteremo questa sera all'Arena di Verona, per l'inaugurazione dei Giochi paralimpici invernali, sarà uno spettacolo avvilente. ilmessaggero.it

Incredibile ma vero. Al Cortina Curling Olympic Stadium spariscono le stone. Con un duro comunicato il presidente della regione Veneto parla di un atto vile e ingiustificabile, che offende i valori delle Paralimpiadi e dello Sport. Quanto è accaduto rappresenta - facebook.com facebook

Ai piedi del Duomo si è acceso il braciere delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, simbolo universale di inclusione e pace. Accesa a Stoke Mandeville, ora la fiamma paralimpica attraverserà l'Italia fino al 6 marzo, giorno della cerimonia di apertura dell x.com