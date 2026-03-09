La 14ª edizione di Motodays si è conclusa a Roma con oltre 83 mila visitatori, registrando un aumento significativo rispetto alle edizioni precedenti. L’evento, dedicato alle due ruote e organizzato da Fiera Roma, ha attirato un pubblico numeroso e variegato, che ha affollato gli spazi dedicati alle motociclette e agli accessori. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti principali del settore in Italia.

Si chiude con numeri in forte crescita e una partecipazione straordinaria di pubblico la 14ma edizione di Motodays, l’evento dedicato alle due ruote organizzato da Fiera Roma. Dal 6 all’8 marzo, la manifestazione ha richiamato a Roma oltre 83 mila visitatori, con un incremento di circa il 15 per cento rispetto alla scorsa edizione, confermando il ruolo dell’evento come punto di riferimento per il motociclismo nel Centro-Sud e come uno degli appuntamenti più dinamici del calendario nazionale. È quanto si legge in una nota. Dettagli sull’edizione 2026 di Motodays. L’edizione 2026 si è sviluppata su 45 mila metri quadrati di esposizione, con 5 padiglioni – uno in più rispetto al 2025 – oltre 232 espositori e più di 30 mila metri quadrati di aree esterne dedicate alle attività dinamiche, tra prove su strada, off-road e spettacolo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: si chiude Motodays 2026 con oltre 83 mila visitatori

