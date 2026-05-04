Verona ospita la ventiquattresima edizione di Le Piazze dei Sapori

Dal 7 al 10 maggio, Verona ospita la ventiquattresima edizione di Le Piazze dei Sapori. L’evento si svolge nelle piazze principali della città e prevede la presenza di numerosi espositori e produttori locali. Durante i quattro giorni, vengono proposte degustazioni di prodotti tipici, dimostrazioni culinarie e spettacoli. La manifestazione rappresenta un’occasione per conoscere le specialità gastronomiche della regione e per visitare i diversi stand allestiti nelle vie centrali.

La città di Verona accoglie, dal 7 al 10 maggio, la ventiquattresima edizione de Le Piazze dei Sapori. La manifestazione interessa diverse aree del centro storico, estendendosi da Piazza Bra a Via Roma e coinvolgendo Piazza dei Signori e Piazzetta Bra Molinari.Il tema scelto per quest'anno.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Verona in Love, successo per l’edizione diffusa tra piazze e museiIncremento del 24% di presenze nelle strutture ricettive, diecimila podisti alla mezza maratona e presenze internazionali in crescita per il fine... Il battito di piazze e musei nell’edizione diffusa di Verona in LoveDall’inaugurazione musicale in Piazza dei Signori alla danza ispirata a La La Land, la città si trasforma in un palcoscenico di passioni, arte e...