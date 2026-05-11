Le pagelle Pajola è già tornato ai suoi livelli

Nella recente partita di pallacanestro, il giocatore ha mostrato un buon rendimento, ottenendo un voto di 6,5 dopo 12 minuti in campo. Durante il suo tempo in campo, ha segnato un tiro da due punti e due da tre, contribuendo con un assist e un rimbalzo. Particolarmente apprezzata la tripla realizzata e l’assist preciso per un compagno, che hanno rafforzato la sua presenza sul parquet.

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Vildoza 6,5 (in 12’ 11 da due, 24 da tre, un rimbalzo, un assist). Bel biglietto da visita, con tripla e assist al bacio per Niang. Edwards 5,5 (in 19’ 05 da due, 36 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist, una stoppata subita). Nel primo tempo segna solo una tripla. Nella ripresa mette a segno subito un paio canestri dalla lunga distanza, ma poco altro. Hackett 7 (in 17’ 02 da due, 35 da tre, 5 rimbalzi, una recuperata, 4 assist, una stoppata subita). Prestazione completa con punti, rimbalzi e un costante apporto difensivo. Niang 6 (in 21’ 12 da due, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 4 assist, una stoppata subita). Parte bene con una scacchiata poi prova a rendersi utile alla squadra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Pajola è già tornato ai suoi livelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lazio, nuova linfa in attacco: Zaccagni è tornato ai suoi livelli, Maldini uomo assist Leggi anche: Le pagelle. Rover: corsa e qualità. È tornato big Reinhart Argomenti più discussi: BM ON LBA / LE PAGELLE: Pajola e Niang spingono la Virtus al primato, McGlynn non basta a Sassari - di Eugenio Petrillo; Una Virtus brutta e cattiva batte Sassari con Pajola e blinda il primo posto; BM ON LBA / LE PAGELLE: NELLA VIRTUS C'È GLORIA PER TUTTI. I 30 PUNTI DI NKAMHOUA NON SONO SUFFICIENTI - DI EDOARDO TAMBA; BM ON LBA/ Doppia salvezza al PalaDesio, una grandiosa Treviso scappa nel finale, Cantù cade 72-80 all’ultima stagionale - Di Martino Cavigioli.