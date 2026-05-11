Le pagelle Pajola è già tornato ai suoi livelli
Nella recente partita di pallacanestro, il giocatore ha mostrato un buon rendimento, ottenendo un voto di 6,5 dopo 12 minuti in campo. Durante il suo tempo in campo, ha segnato un tiro da due punti e due da tre, contribuendo con un assist e un rimbalzo. Particolarmente apprezzata la tripla realizzata e l’assist preciso per un compagno, che hanno rafforzato la sua presenza sul parquet.
Vildoza 6,5 (in 12’ 11 da due, 24 da tre, un rimbalzo, un assist). Bel biglietto da visita, con tripla e assist al bacio per Niang. Edwards 5,5 (in 19’ 05 da due, 36 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist, una stoppata subita). Nel primo tempo segna solo una tripla. Nella ripresa mette a segno subito un paio canestri dalla lunga distanza, ma poco altro. Hackett 7 (in 17’ 02 da due, 35 da tre, 5 rimbalzi, una recuperata, 4 assist, una stoppata subita). Prestazione completa con punti, rimbalzi e un costante apporto difensivo. Niang 6 (in 21’ 12 da due, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 4 assist, una stoppata subita). Parte bene con una scacchiata poi prova a rendersi utile alla squadra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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