Lazio nuova linfa in attacco | Zaccagni è tornato ai suoi livelli Maldini uomo assist

Il Lazio torna a sorridere in attacco con il ritorno in forma di Zaccagni e il contributo di Maldini come uomo assist. Entrambi hanno dimostrato di essere decisivi nelle ultime partite, permettendo a Sarri di vedere miglioramenti nel reparto offensivo. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia, grazie all'apporto di questi due giocatori.

Lampi di qualità in una Lazio che rialza la testa dopo un periodo opaco. La bella prova fornita contro l’Atalanta, anche se non è bastata per tornare alla vittoria, è comunque servita a constatare un’importante inversione di tendenza da parte della formazione di Sarri. Dalle prestazioni anonime di Cagliari e Torino si è passati a quella vivace di mercoledì sera all’Olimpico. Resa possibile anche dalla ritrovata verve di alcuni uomini di attacco della squadra biancoceleste. Due in particolare, Mattia Zaccagni e Daniel Maldini. Dopo le partite di rodaggio con Cagliari e Torino (nelle quali non ha certamente brillato, ma erano le prime dopo l’infortunio al muscolo obliquo dell’addome) il capitano contro l’Atalanta è tornato ad esprimersi sui suoi livelli abituali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

