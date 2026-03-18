Le pagelle Rover | corsa e qualità È tornato big Reinhart

Nella partita, il portiere ha ottenuto un voto di 6,5, dimostrando sicurezza quando riceveva i retropassaggi dei compagni e gestendo bene il pallone tra i piedi. Il Rover si è distinto per la corsa e la qualità nel gioco, mentre il ritorno in campo di Reinhart è stato notato. La squadra ha affrontato l'incontro con diversi giocatori che hanno contribuito alle prestazioni complessive.

MICAI 6,5. Sollecitato spesso dai retropassaggi dei compagni, mostra sicurezza con il pallone tra i piedi. Un leggero tocco a deviare sulla traversa il mancino insidioso di Colombo per regalarsi la parata della serata. Un incubo i corner affilati di Hernani. PAPETTI 6,5. Concentrato e reattivo, contribuisce a disinnescare il plotone di livello degli attaccanti brianzoli. Si immola su Colpani nel finale. QUARANTA 6,5. Confermato al centro della difesa. Una pallaccia a Micai, un paio di buone chiusure e tanto gioco di posizione. LUSUARDI 6,5. Terza da titolare per il mancino brasiliano, preferito a Bonetti. Positivo quando si affaccia con personalità nella metà campo avversaria, dietro qualche patema per l’agilità di Cutrone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Rover: corsa e qualità. È tornato big Reinhart Articoli correlati Leggi anche: Le pagelle. Portanova gioia e dolore. Rover straripante sul gol Leggi anche: Pagelle look Sanremo, Pausini in nero, Ditonellapiaga (9) irriverente e ironica. Le pagelle dei big Tutto quello che riguarda Le pagelle Rover corsa e qualità È... Argomenti discussi: Reggiana-Monza 0-0: brianzoli in Bianco! Così la analizzano i quotidiani odierni; Reggiana-Monza 0-0, le pagelle: Micai salvatore; Mota abulico. Reggiana-Monza 0-0, le pagelle: Micai salvatore; Mota abulicoReggiana-Monza 0-0 REGGIANA Micai 7 - I suoi miracoli risultano determinanti al risultato finale. Lusuardi 6 - Salva i suoi interventi sono efficaci e puntuali. Quaranta 6 - Regge l'urto delle offensi ... msn.com