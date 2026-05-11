Le pagelle Diao pericoloso Butez salva tutto Carattere Carlos

Nel match di ieri, il portiere si è distinto per due interventi decisivi che hanno evitato il peggio, mentre il suo stile si basa principalmente sulle ripartenze. La prestazione del difensore ha ricevuto una valutazione di poco sopra la sufficienza, mentre l’attaccante avversario si è dimostrato pericoloso in diverse occasioni. La partita ha visto anche l’ingresso di un altro giocatore che ha mostrato carattere in diverse fasi del gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui