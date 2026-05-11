Le pagelle Diao pericoloso Butez salva tutto Carattere Carlos
Nel match di ieri, il portiere si è distinto per due interventi decisivi che hanno evitato il peggio, mentre il suo stile si basa principalmente sulle ripartenze. La prestazione del difensore ha ricevuto una valutazione di poco sopra la sufficienza, mentre l’attaccante avversario si è dimostrato pericoloso in diverse occasioni. La partita ha visto anche l’ingresso di un altro giocatore che ha mostrato carattere in diverse fasi del gioco.
BUTEZ 7. Salva il risultato con due grandi parate all’inizio, poi il solito gioco sulle ripartenze. VOJVODA 5,5. Non incide sul match, fa fatica a salire subendo la manovra dei veronesi. CARLOS 7. Rischia su tre interventi in area, ma con il suo coraggio non passa nessuno. KEMPF 7. Si fa notare più in attacco che in difesa, con tre colpi di testa sopra la traversa. VALLE 6. Il Verona lo schiaccia sulla fascia, produce un paio di discese, poi esce per infortunio. PERRONE 6. Con la maschera per la frattura del naso, ha difficoltà contro un Gagliardini agguerrito. DA CUNHA 6,5. Nella ripresa le sue incursioni creano problemi al Verona, senza però arrivare al gol.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Leggi anche: Pagelle Como Pisa: Diao show, Fabregas costruisce una macchina perfetta! Non si salva nessuno tra i toscani VOTI
Leggi anche: LE Pagelle. Baturina propositivo. Butez, che errori. Paz disegna calcio