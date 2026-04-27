Nella giornata di calcio, il giudizio sulla prestazione dei giocatori mostra alcune differenze evidenti. Baturina si distingue per un atteggiamento propositivo, mentre Butez commette due errori in fase di disimpegno che si discostano dal suo rendimento abituale. Paz si esprime con semplicità nel disegno del gioco, e il voto di Smolcic si ferma a 6,5. Questi sono alcuni dei punti salienti delle pagelle della giornata.

BUTEZ 5,5. Due errori in disimpegno non sono da lui, per il resto normale amministrazione. SMOLCIC 6,5. Sostiene Diao e chiude ogni varco anche spazzando in tribuna in caso di necessità. RAMON 6. Non è al meglio, perde alcuni contrasti, ma recupera in scivolata. CARLOS 6,5. Tiene sempre botta in difesa, aggredisce forse troppo Vitinha e viene ammonito. VALLE 7. Ha corsa e gamba, soprattutto nel primo tempo. PERRONE 6,5. La poca vivacità del Genoa non lo mette in evidenza, ma dà sempre respiro alla manovra. DA CUNHA 8. Replica la prestazione vista con l’Inter, in crescita esponenziale dalla serie B ad oggi. DIAO 7. Sta ritrovando corsa e dribbling, presente anche in area per siglare la rete del raddoppio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - LE Pagelle. Baturina propositivo. Butez, che errori. Paz disegna calcio

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