Durante il fine settimana sono arrivati vari risultati nel calcio internazionale. Doku si è distinto con un voto di 8, dimostrando grande determinazione in campo. Mbappé ha segnato un gol decisivo contro il Real Madrid, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Nella Premier League, Nizza, Liverpool e Chelsea hanno ottenuto risultati sotto la sufficienza. In Germania, Jan Schöppner ha contribuito a mantenere in vita l'Heindenheim con la sua prestazione.

I nostri voti agli uomini, alle squadre e alle situazioni dell'ultimo fine settimana in Inghilterra, Germania, Francia e Spagna. La scena è più o meno questa: i giocatori radunati oltre la linea laterale, il London Stadium che fischia a prescindere, l'arbitro Christopher Kavanagh da solo al monitor che prende col Var Darren England la "decisione più importante della storia della Var". Ne esce bene perché è quella giusta: annullare il gol del pareggio del West Ham e consegnare all'Arsenal la vittoria che tiene la Premier nelle sue mani. Certo, falli come quello di Pablo su Raya passano spesso impuniti nelle aree del campionato inglese, ma nemmeno Nuno Espirito Santo, che contesta la coerenza, ha dubbi che quello sia fallo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle del weekend estero: Doku 8, non lo ferma nessuno. Mbappé ha spaccato il Real, mica il mondo...

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