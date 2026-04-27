Le pagelle del weekend estero | Kompany 8 ribalta il Bayern e rimonta 4 gol Mbappé 5 | pensa solo a sé stesso

Nel calcio internazionale, alcune partite hanno riservato risultati sorprendenti e prestazioni particolari. Un allenatore ha guidato la rimonta di una squadra che, sotto di tre reti all’intervallo, ha ribaltato il punteggio e vinto la partita. Un altro giocatore, protagonista di un episodio controverso, ha visto un voto più basso rispetto ad altri protagonisti del weekend. Questi eventi hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, offrendo spunti di discussione sulla gestione e le prestazioni in campo.

Ecco promossi e bocciati del weekend nei principali campionati europei Che il Bayern vinca in casa del Mainz non stupisce. Che lui ribalti lo spogliatoio perché la sua squadra, che ha già vinto aritmeticamente il campionato, è sotto 3-0 stupisce già di più. Si tratta, inoltre, dell'ottava vittoria dei bavaresi dopo l'iniziale svantaggio. Ben 3 gol su 4, inoltre, li hanno segnati giocatori subentrati. Meglio di così è difficile. Il terzino sinistro 22enne è solo alla terza partita da titolare in questo campionato, ma nelle ultime due ha prima servito un assist e poi segnato un gol. Questa volta a segnato con un bellissimo mancino al volo dal limite dell'area.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le pagelle del weekend estero: Kompany 8, ribalta il Bayern e rimonta 4 gol. Mbappé 5: pensa solo a sé stesso Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle del weekend estero: Oui c'est Coppola, da 8. Blessin 4,5: se il St Pauli non combatte... LIVE Alle 21 Bayern-Real, le ultime: Arbeloa con Bellingham dietro a Mbappé e Vinicius, Kompany con Kane(4-3-1-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Camavinga, Pitarch; Bellingham; Mbappé, Vinicius. Panoramica sull’argomento L'oroscopo con le pagelle del weekend, 14-15 marzo: Cancro 'voto 10'Ariete. Lo spirito intraprendente guida ogni azione durante questo fine settimana di metà marzo. Una nuova energia permette di affrontare impegni professionali con estrema lucidità e determinazione ... it.blastingnews.com Atalanta-Bayern Monaco 1-6, le pagelle: Olise e Kompany si mangiano Bernasconi e PalladinoAtalanta-Bayern Monaco 1-6, pessima serata per la Dea nella partita d'andata degli ottavi di Champions League. Prova di forza dei tedeschi, che segnano tre gol per tempo. Segna la rete della bandiera ... tuttomercatoweb.com