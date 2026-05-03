Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di alcune tensioni all’interno dello spogliatoio del Real Madrid, legate a un weekend trascorso in Sardegna. Secondo fonti di stampa, alcuni giocatori non avrebbero apprezzato questa scelta, ritenendola poco appropriata in un momento delicato della stagione. Questa sera, i blancos affronteranno l’Espanyol in Liga, e in caso di risultato negativo, il Barcellona potrebbe conquistare aritmeticamente il titolo.

Questa sera il Real Madrid affronterà l’Espanyol in Liga; se non dovesse vincere, il Barcellona sarebbe campione di Spagna aritmeticamente e i blancos dovranno fare il “ pasillo de honor ” ai loro rivali blaugrana domenica prossima al Camp Nou, prima del Clasico. E’ da due anni che il Madrid non vince trofei né in Spagna, né la Champions, praticamente da quando è arrivato Kylian Mbappé. Ed è stato rivelato che nello spogliatoio dei blancos ci sono tensioni proprio nei confronti del francese. Lo spogliatoio del Real Madrid contro Mbappé. Come riportato da El Mundo, il nuovo infortunio muscolare definito leggero di Mbappé, ha sollevato polemiche nello spogliatoio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo spogliatoio del Real Madrid contro Mbappé, El Mundo: “Non hanno gradito il weekend in Sardegna”

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