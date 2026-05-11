Le novità dell’estate 2026 a Rimini | divieto di fumo su tutta la spiaggia E più tempo per il bagno di Fido

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dall’estate 2026, la spiaggia di Rimini sarà completamente senza fumo, con un divieto che riguarda non solo la battigia ma anche l’intera area degli stabilimenti balneari. La misura prevede inoltre un allungamento dei tempi consentiti per il bagno con i animali domestici, offrendo più spazio e libertà ai proprietari di Fido. La novità è stata annunciata nelle scorse settimane e sarà applicata durante tutta la stagione estiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna, 11 maggio 2026 – Niente più sigarette non solo sulla battigia, ma in tutta l’area degli stabilimenti balneari. È questa la novità più rilevante dell’estate 2026 a Rimini, stabilita nell’ordinanza balneare del Comune di Rimini, che ridisegna le regole e punta a rendere la spiaggia ancora più attenta alla salute, all’ambiente e alla qualità dei servizi. La stagione prenderà ufficialmente il via sabato 16 maggio e si concluderà domenica 20 settembre. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteoallerta-emilia-romagna-vento-12-maggio-ieqxjb48 Estate 2026: divieto di fumo sulla spiaggia a Rimini. Il provvedimento, illustrato durante il tavolo tecnico con le associazioni di categoria, amplia uno dei simboli della Riviera ‘smoke free’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le novit224 dell8217estate 2026 a rimini divieto di fumo su tutta la spiaggia e pi249 tempo per il bagno di fido
© Ilrestodelcarlino.it - Le novità dell’estate 2026 a Rimini: divieto di fumo su tutta la spiaggia. “E più tempo per il bagno di Fido”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Estensione del divieto di fumo, più tempo in acqua per i cani e salvamento potenziato, ecco le novità dell'estate in spiaggiaSpiaggia più libera dal fumo, più tempo per i bagnanti con gli amici a quattro zampe, ampi spazi tra gli ombrelloni confermati e servizi garantiti...

Leggi anche: A Pesaro l’estate senza sigarette: in spiaggia c’è il divieto di fumo

Argomenti più discussi: Vasco scalda Rimini: Ho una sorpresa per voi; Esplode la Bikini Boat mania. Tutti pazzi per il nuovo salotto galleggiante dell'estate; Il fine settimana: un viaggio tra arte, storia, teatro, sport e benessere; Super estate a Riccione, concerti e grandi eventi tra mare e gastronomia: cosa c’è in programma.

rimini le novità dell estateLe novità dell’estate 2026 a Rimini: divieto di fumo su tutta la spiaggia. E più tempo per il bagno di FidoIl Comune ha stabilito le regole in vigore dal 16 maggio al 20 settembre per il litorale: sigarette vietate in tutta l’area degli stabilimenti, fasce orarie più ampie per gli animali, stabilimenti ape ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web