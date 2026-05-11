Le novità dell’estate 2026 a Rimini | divieto di fumo su tutta la spiaggia E più tempo per il bagno di Fido

A partire dall’estate 2026, la spiaggia di Rimini sarà completamente senza fumo, con un divieto che riguarda non solo la battigia ma anche l’intera area degli stabilimenti balneari. La misura prevede inoltre un allungamento dei tempi consentiti per il bagno con i animali domestici, offrendo più spazio e libertà ai proprietari di Fido. La novità è stata annunciata nelle scorse settimane e sarà applicata durante tutta la stagione estiva.

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