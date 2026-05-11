Le novità dell’estate 2026 a Rimini | divieto di fumo su tutta la spiaggia E più tempo per il bagno di Fido
A partire dall’estate 2026, la spiaggia di Rimini sarà completamente senza fumo, con un divieto che riguarda non solo la battigia ma anche l’intera area degli stabilimenti balneari. La misura prevede inoltre un allungamento dei tempi consentiti per il bagno con i animali domestici, offrendo più spazio e libertà ai proprietari di Fido. La novità è stata annunciata nelle scorse settimane e sarà applicata durante tutta la stagione estiva.
Bologna, 11 maggio 2026 – Niente più sigarette non solo sulla battigia, ma in tutta l’area degli stabilimenti balneari. È questa la novità più rilevante dell’estate 2026 a Rimini, stabilita nell’ordinanza balneare del Comune di Rimini, che ridisegna le regole e punta a rendere la spiaggia ancora più attenta alla salute, all’ambiente e alla qualità dei servizi. La stagione prenderà ufficialmente il via sabato 16 maggio e si concluderà domenica 20 settembre. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteoallerta-emilia-romagna-vento-12-maggio-ieqxjb48 Estate 2026: divieto di fumo sulla spiaggia a Rimini. Il provvedimento, illustrato durante il tavolo tecnico con le associazioni di categoria, amplia uno dei simboli della Riviera ‘smoke free’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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