Estensione del divieto di fumo più tempo in acqua per i cani e salvamento potenziato ecco le novità dell' estate in spiaggia

Quest’estate porta alcune novità in spiaggia: il divieto di fumo si amplia, mentre i cani potranno trascorrere più tempo in acqua grazie a un potenziamento dei servizi di salvataggio. Gli stabilimenti manterranno gli ampi spazi tra gli ombrelloni e garantiranno i servizi fino alle 22, offrendo maggiore libertà e comfort ai bagnanti. Le modifiche sono state annunciate per migliorare l’esperienza dei frequentatori e dei loro amici a quattro zampe.

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