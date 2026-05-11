Estensione del divieto di fumo più tempo in acqua per i cani e salvamento potenziato ecco le novità dell' estate in spiaggia

Da riminitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’estate porta alcune novità in spiaggia: il divieto di fumo si amplia, mentre i cani potranno trascorrere più tempo in acqua grazie a un potenziamento dei servizi di salvataggio. Gli stabilimenti manterranno gli ampi spazi tra gli ombrelloni e garantiranno i servizi fino alle 22, offrendo maggiore libertà e comfort ai bagnanti. Le modifiche sono state annunciate per migliorare l’esperienza dei frequentatori e dei loro amici a quattro zampe.

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Spiaggia più libera dal fumo, più tempo per i bagnanti con gli amici a quattro zampe, ampi spazi tra gli ombrelloni confermati e servizi garantiti fino alle 22. Sono i tratti distintivi dell'ordinanza balneare comunale 2026 illustrata nell'ambito del tavolo tecnico con le associazioni di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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