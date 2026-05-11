Le notizie più importanti di oggi 11 maggio 2026 a Latina e in provincia
Oggi, 11 maggio 2026, a Latina e nella provincia sono avvenuti diversi eventi di cronaca, politica e attualità. Sono stati registrati interventi delle forze dell'ordine, incontri istituzionali e aggiornamenti su attività locali. La giornata ha visto anche alcune novità riguardanti lavori pubblici e servizi sul territorio, senza particolari sviluppi di rilievo. Ecco un riepilogo dei fatti principali che hanno coinvolto il territorio pontino.
Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Ecco un breve riepilogo di questo lunedì 11 maggio attraverso i fatti principali di cronaca, attualità e politica che hanno riguardato il territorio pontino.- Blatte e sporcizia nel supermercato a Latina: il Nas una struttura, distrutti.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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