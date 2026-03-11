Le notizie più importanti di oggi 11 marzo 2026 a Latina e in provincia

Ecco le notizie principali di oggi a Latina e in provincia. Il 11 marzo 2026 si sono verificati diversi eventi nel territorio pontino, che riguardano sia aspetti civili che amministrativi. La giornata ha visto interventi di soccorso, aggiornamenti su progetti locali e attività delle forze dell’ordine. Di seguito il riepilogo dei fatti più rilevanti avvenuti in questa giornata.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco qui il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo mercoledì 11 marzo avvenuti nel territorio pontino.- Incendio nella notte nel parcheggio del Conad di viale Paganini a Latina: a fuoco cinque vetture. Sul posto vigili del fuoco e. Un arsenale di armi, anche clandestine (sette le pistole), tre bombe carta e anche un ordigno artigianale con 250 grammi di tritolo (poi fatto... L'8 marzo, nella giornata internazionale delle #donne, a Latina è comparso uno striscione: "Donna, quanto ti abbiamo amato ai bei tempi del patriarcato." E no, non è semplice goliardia. E a dirlo, ahinoi, sono i fatti Oggi un'altra donna è stata uccisa dal suo ex: Paura a Latina, uomo tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato