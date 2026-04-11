Le notizie più importanti di oggi 11 aprile 2026 a Latina e in provincia
Ecco le notizie più rilevanti di oggi, 11 aprile 2026, a Latina e nella provincia. Riassumiamo gli eventi principali di questo venerdì, con un riepilogo dei fatti accaduti sul territorio pontino.
Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Di seguito un breve racconto di questo venerdì 10 aprile, ripercorrendo i fatti principali accaduti sul territorio pontino.La guardia di finanza sequestra 30 chili di droga in un appartamento di San Felice Circeo, arrestate tre.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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