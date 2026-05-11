Le mostre arrivano a Milano con Come sorelle | il 20 maggio al teatro Martinitt

Il duo comico Le Mostre, formato da Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli, arriva a Milano con lo spettacolo Come sorelle: appuntamento il 20 maggio 2026 al Teatro Martinitt.Nato da una domanda semplice quanto spiazzante, “Tu e tuo fratello siete davvero uguali?”, lo spettacolo attraversa con.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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